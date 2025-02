Homem é preso com grande quantidade de drogas em Brejetuba

Um homem foi preso na última sexta-feira (21) pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, na zona rural de Brejetuba. A prisão ocorreu após ação conjunta da Polícia Militar e Polícia Civil.

As investigações apontaram que o capturado liderava uma associação criminosa na região, atuando ao lado do irmão. Os policiais também investigam o irmão, mas não o localizaram no momento da operação. Dias antes do cumprimento do mandado, a Polícia Militar realizou campanas estratégicas para monitorar a movimentação dos suspeitos e confirmar a prática criminosa.

A equipe de investigação da Delegacia de Brejetuba, com o apoio da PMES, coletou evidências e iniciou a operação nos endereços dos investigados. Durante as buscas, os agentes encontraram 72 pinos de substância análoga à cocaína, 25 buchas de substância análoga à maconha e 183 pedras de substância análoga a crack, todas embaladas de forma típica para o tráfico. Além disso, apreenderam R$ 130 em espécie.

Ao abordar o suspeito de 38 anos, os policiais ouviram sua confissão sobre a posse dos materiais ilícitos, localizados nos arredores da residência.

Os agentes o autuaram em flagrante por tráfico de drogas e o encaminharam à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

