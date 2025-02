Confira a previsão do tempo para o Espírito Santo neste domingo (16)

Neste domingo (16) o tempo no Espírito Santo segue firme e ensolarado em todo o estado e sem previsão de chuva.

De acordo com informações do Incaper, as temperaturas permanecem elevadas em todas as regiões. Entretanto, durante a tarde, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 30% no centro-sul do Estado.

Na Grande Vitória, sol e poucas nuvens. Não há previsão de chuva. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 35 °C. Vitória: mínima de 24 °C e máxima de 35 °C.

Na Região Sul, sol e poucas nuvens. Não há previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 24 °C e máxima de 38 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Serrana, sol e poucas nuvens. Não há previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 32 °C. Nas áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Norte, sol e poucas nuvens. Não há previsão de chuva. Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 36 °C.

Na Região Noroeste, sol e poucas nuvens. Não há previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 24 °C e máxima de 36 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 23 °C e máxima de 35 °C.

Na Região Nordeste, sol e poucas nuvens. Não há previsão de chuva. Temperatura mínima de 25 °C e máxima de 35 °C.