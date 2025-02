Confira a programação dos blocos de rua do Carnaval de Vila Velha

A folia tomou conta de Vila Velha no último fim de semana, com diversos blocos de rua levando alegria e animação para diferentes bairros da cidade. A programação de blocos de rua em Vila Velha segue com força total a partir do próximo sábado (22), com diversas opções para os foliões aproveitarem a festa.

O Bloco Galera da Ressaca promete agitar o bairro Jaburuna, com concentração marcada para as 13 horas na Avenida Henrique Moscoso. No mesmo dia, Santa Mônica recebe um evento fixo, com música e diversão garantida das 14h às 19h, na Avenida Perimetral.

No domingo (23), a festa continua com o Bloco Carnavalesco do Limão, em Santa Mônica, e o Bloco Papel Velho, em Coqueiral de Itaparica. Ambos os blocos têm início previsto para as 13h e prometem arrastar multidões pelas ruas da cidade.

A programação de Carnaval em Vila Velha se estende ao longo da semana, com o evento fixo retornando a Santa Mônica no dia 28, na Praça Pedro Valadares, proporcionando mais uma opção de lazer e diversão para os moradores e visitantes.

No sábado seguinte, 1º de março, a animação da cidade continua com blocos como Xixi de Bode em Itapuã, Balança Penha no Parque da Prainha e a Matinê de Carnaval no bairro Morada do Sol, garantindo que a folia não pare.

E para encerrar o fim de semana com chave de ouro, no domingo (2), outros blocos prometem agitar a cidade, como o Bloco Banho de Mar e Unidos da Vovó, na Ponta da Fruta, e o Bloco Unidos da Toca, que percorrerá os bairros Divino Espírito Santo e Itapuã, levando alegria e contagiando a todos com o espírito carnavalesco.

Confira a programação dos Blocos de Carnaval de Vila Velha 2025, com datas, horários e locais de concentração:



Sábado (22)

– Bloco Galera da Ressaca – Jaburuna, Av. Henrique Moscoso – 13 às 18h

– Batucada Surpresa e Bloco da Lama – Barra do Jucu, Rua Antenor Pinto Carneiro – 15 às 18h



Domingo (23)

– Bloco Carnavalesco do Limão – Santa Mônica, Av. Perimetral – 14 às 19h

– Bloco Papel Velho – Coqueiral de Itaparica, Rua Dr. Gilson Mendonça – 13 às 17h



Sexta (28)

– Chorinho – Barra do Jucu, Praça Pedro Valadares – 14 às 19h



Sábado (1º)

– Bloco Xixi de Bode – Itapuã, Av. Dr. Jair de Andrade – 13 às 18h

– Bloco Balança Penha – Parque da Prainha – 9 às 14h

– Matinê de Carnaval – Praça de Morada do Sol – 13 às 18h

– Evento Fixo e Itinerante – Santa Mônica, Rua Joaquim Lira – 13 às 18h

– Batucada Surpresa – Barra do Jucu, Praça Pedro Valadares – 15 às 18h

– Banda Siri de Tamanco + Bloco das Piranhas – Barra do Jucu, Praça Pedro Valadares – 15 às 18h



Domingo (2)

– Bloco Banho de Mar e Unidos da Vovó – Ponta da Fruta, Av. Espírito Santo – 12 às 17h

– Bloco Unidos da Toca – Divino Espírito Santo e Itapuã, Av. Professora Francelino Setúbal – 13 às 18h

– Bloco da Comunidade – Barra do Jucu, Rua Vasco Coutinho – 15 às 18h

– Bloco Folia Saco Roxo – Coqueiral de Itaparica, Av. Santa Leopoldina – 13 às 18h

– Banda Siri de Tamanco + Teatro Carnavalesco – Barra do Jucu, Praça Pedro Valadores – 15 às 18h



Segunda (3)

– Bloco Infantil Canelinhas da Praia – Itapuã, Praça Agenor Moreira – 10 às 14h

– Bloco Carnavalesco Samba Inclusives – Praia de Itaparica, Rua Vasco Coutinho – 13 às 18h

– Bloquinho Já Vali – Praia da Costa, Rua Rio Branco – 13h30 às 18h

– Batucada Surpresa – Barra do Jucu, Praça Pedro Valadares – 13 às 15h

– Banda Siri de Tamanco – Barra do Jucu, Av. Anderssen Pereira Fidalgo – 15 às 18h

Terça (4)

– Bloco do GG – Nova Ponta da Fruta, Av. Tatuí – 12 às 17h

– Bloco Unidos da Toca – Itapuã, Av. Jair de Andrade – 13 às 18h

– Bloco da Comunidade – Barra do Jucu, Rua Vasco Coutinho – 15 às 18h

– Banda Siri de Tamanco + Teatro Carnavalesco – Barra do Jucu, Praça Pedro Valadares – 15 às 18h