Copa do Brasil no ES: ingressos à venda para Rio Branco-VN x Amazonas

Daqui uma semana, na próxima quinta-feira (20), Rio Branco-VN recebe o Amazonas no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, pela 1ª fase da Copa do Brasil de 2025. A equipe do Sul do Espírito Santo conheceu seu adversário no último dia 7 de fevereiro (sexta-feira), durante o sorteio da 1ª fase da Copa do Brasil.

Em jogo único, o clube pior posicionado no Ranking de Clubes da CBF decide a 1ª fase em sua casa. Ou seja, o Rio Branco-VN conta com uma vitória no Kleber Andrade para se classificar para 2ª fase da competição nacional. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

Vice-campeão do Campeonato Capixaba em 2024, o Rio Branco-VN vive um ótimo momento no Capixabão 2025, ocupando a 2ª colocação da competição, com 12 pontos conquistados. Aliás, o Polenteiro ainda está invicto na competição estadual.

Sobretudo, o Amazonas, que terminou o Campeonato Brasileiro Série B na 11ª colocação, com 52 pontos conquistados, também vive um bom momento no Campeonato Amazonense, sendo líder do Grupo B da competição, com 10 pontos conquistados.

Ingressos

Até o momento, os interessados em assistir Rio Branco-VN x Amazonas pela Copa do Brasil devem adquirir os ingressos através do site nossoticket.com.br. Ainda serão divulgados onde vão ser os pontos de venda física. Os ingressos estão custando R$ 40,00 (inteira) e R$20,00 (meia-entrada). Porém, uma pequena taxa de operação é adicionada ao valor final da compra do ingresso. Aliás, crianças de até dois anos não pagam a entrada.

Meia-entrada: quem tem direito?

Idosos (idade superior ou igual a 60 anos)

Estudantes

Profissionais do magistério da rede pública e privada

Jornalistas

Radialistas

Pessoas com deficiência, autistas e acompanhantes

Torcedores, que estejam vestindo uma camisa de qualquer clube profissional do Espírito Santo

Doadores de sangue

Leia também: FIFA visita Kleber Andrade para Copa do Mundo Feminina de 2027