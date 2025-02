FIFA visita Kleber Andrade para Copa do Mundo Feminina de 2027

Nesta semana, o Estádio Estadual Kléber Andrade, em Cariacica, uma comissão de inspeção da FIFA. Campos do Espírito Santo estão sendo avaliados para servir de centro de treinamento para seleções que disputarão a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027™ – competição será disputada no Brasil.

Durante a Copa do Mundo da FIFA de 2014, também realizada no país, o Kleber Andrade recebeu os treinamentos da seleção de Camarões. Já o Estádio Engenheiro Araripe, da Desportiva, abrigou as atividades da equipe da Austrália.

Durante a visita técnica, várias partes do Kleber Andrade foram avaliadas. Na ocasião, o gramado foi um dos itens elogiados pelos inspetores.

O anúncio com a confirmação das cidades-sedes e dos locais de centro de treinamento deve acontecer ainda no primeiro semestre de 2025.

Outras competições

Além disso, o Klebão também já sediou competições internacionais. Em 2019, por exemplo, o estádio recebeu a Copa do Mundo Sub-17 da FIFA.

Já em 2022, o Kléber Andrade foi palco do Torneio Internacional do Espírito Santo, competição que teve a participação de Brasil, Equador, Paraguai e Uruguai. Além disso, em outubro do ano passado, a seleção brasileira feminina realizou dois amistosos no estádio, contra a Colômbia.

O secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes, agradeceu aos integrantes da FIFA pela visita.

“O Kleber Andrade vem se firmando cada vez mais como um dos melhores estádios de médio porte do país. Já tivemos uma experiência muito boa em 2014, quando recebemos a seleção de Camarões. E, agora, seguimos na expectativa para contribuir com a organização da Copa do Mundo de 2027”, destacou Nunes.

