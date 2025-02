Copa do Brasil: Novorizontino elimina Rio Branco em Cariacica

Na noite desta quinta-feira (28), Rio Branco e Novorizontino mediram forças no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, em confronto válido pela primeira fase da Copa do Brasil 2025, onde o time paulista levou a melhor, vencendo o confronto por 3 a 1.

Agora, o Tigre do Vale enfrenta o Operário VG pela segunda fase da competição nacional. O mando de campo foi definido em sorteio, com o time de Mato Grosso decidindo em casa. O confronto deve ser realizado no dia 5 ou 12 de março.

O jogo

O primeiro tempo ficou marcado pelo equilíbrio das duas equipes dentro de campo, com o Rio Branco pressionando bastante o time paulista no inicio do jogo, tanto que aos 13 minutos, Rafael Donato, zagueiro do Novorizontino, marcou contra, após escanteio cobrado por Júnior Dindê. O time paulista empatou no fim da primeira etapa, com gol de Robson.

No segundo tempo, o Tigre do Vale voltou com três substituições, o que claramente ocasionou em um time muito mais veloz. Mesmo com um certo domínio do time paulista na segunda etapa, o gol da virada veio apenas aos 37 minutos, com um gol oportunista de Marlon. O último gol foi marcado novamente por Marlon, que não desperdiçou o contra-ataque.

Foco no Capixabão

Agora, o Rio Branco direciona todas suas forças para disputa do Capixabão, onde enfrenta o Capixaba pelo jogo de ida das quartas de final da competição estadual, no dia 6 de março (quinta-feira), às 21h, novamente no Estádio Kleber Andrade.

