Kennedy divulga resultado geral da 8ª Corrida Rústica; confira

A Prefeitura de Presidente Kennedy, em parceria com a Federação Capixaba de Desporto Escolar (Fecade), divulgou na última quinta-feira (27) o resultado geral da 8ª Corrida Rústica de Verão.

A corrida aconteceu no último sábado (22) e teve a largada dada na Praia das Neves, os atletas percorreram pelo litoral até a chegada na Praia de Marobá.

Classificação Geral Masculina

Classificação Geral Feminina

Classificação Geral Masculina Local

Classificação Geral Feminina Local

