Copa do Brasil: onde assistir Águia de Marabá x Fluminense ao vivo?

Nesta quarta-feira (26), às 19h30 (horário de Brasília), o Águia de Marabá recebe o Fluminense no Estádio Mangueirão, em Belém, no Pará, em jogo válido pela primeira fase da Copa do Brasil 2025. Contudo, onde assistir Águia de Marabá x Fluminense ao vivo?

A partida, que promete agitar esta fase da Copa do Brasil, contará com transmissão ao vivo e exclusiva da Amazon Prime (streaming).

Sobretudo, na primeira fase, a equipe pior posicionada no Ranking de Clubes da CBF decide em sua casa, ou seja, o Águia de Marabá será o mandante da partida. Em jogo único, o time que vencer a partida se classifica e, em caso de empate, a classificação para segunda fase da Copa do Brasil será decidida nos pênaltis.

O Águia de Marabá chega para o confronto após um empate sem gols com o Independente, também do Pará, em confronto válido pela 7ª rodada da primeira fase do Campeonato Paraense. Atualmente, o clube ocupa a 5ª colocação do Parazão, com 11 pontos conquistados.

Já o Fluminense, chega para o confronto após vencer o Bangu por 3 a 2 e se classificar para as semifinais do Campeonato Carioca na última rodada. O Tricolor das Laranjeiras vive um momento de instabilidade na temporada e além do jogo da primeira fase da Copa do Brasil, terá a difícil missão de passar pelo organizado Volta Redonda pelas semifinais do Carioca.

Prováveis escalações

Águia de Marabá (técnico Sílvio Criciúma): Axel Lopes; Bruno Limão, Lucão, Matheus Baraka e Alan Pires; Murilo Gabriel (Janderson), Kukri e Germano; Lucas Silva, Érico Júnior e Jonata Bastos.

Fluminense (técnico Mano Menezes): Fábio; Guga, Freytes, Ignácio e Gabriel Fuentes; Martinelli, Otávio e Lima; Arias, Canobbio (Keno) e Cano (Everaldo).

Ficha técnica

Data: 26 de fevereiro (quarta-feira)

26 de fevereiro (quarta-feira) Hora: 19h30 (horário de Brasília)

19h30 (horário de Brasília) Local: Estádio Mangueirão, em Belém, no Pará

Onde assistir Águia de Marabá x Fluminense ao vivo?

Amazon Prime (streaming)

