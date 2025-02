Copa do Brasil: Rio Branco e Novorizontino duelam nesta quinta (27)

Nesta quinta-feira (27), às 20h, o Espírito Santo vai parar mais uma vez, por conta do confronto entre Rio Branco e Novorizontino, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, válido pela primeira fase da Copa do Brasil 2025.

Em jogo único, o clube pior posicionado no Ranking de Clubes da CBF decide a primeira fase em sua casa. Ou seja, o Rio Branco conta com uma vitória no Kleber Andrade para se classificar para segunda fase da competição nacional. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

Atual campeão capixaba, o Rio Branco teve uma melhora surpreendente no Capixabão deste ano, uma vez que brigou na parte de baixo da tabela durante boa parte da competição. Agora, o time da capital capixaba vai enfrentar a equipe do Capixaba, pelas quartas de final da competição estadual.

Sobretudo, o Novorizontino, que terminou na 5ª colocação do Brasileirão Série B de 2024, com 64 pontos, saindo do G4 apenas na última rodada, vai enfrentar o São Paulo nas quartas de final do Campeonato Paulista.

O vencedor de Rio Branco x Novorizontino irá enfrentar o Operário VG, que passou pelo Sport Recife nos pênaltis, também pela primeira fase da Copa do Brasil.

Ingressos

Os interessados em assistir este grande confronto, podem adquirir sua entrada através do site zig.tickets. Os ingressos promocionais estão nos valores de: R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira). Sócio do Maior (Bronze), torcedores com camisa do Rio Branco, estudantes, idosos e doadores de sangue tem direito a meia-entrada. Sócio do Maior (Ouro, Prata, Sou Brancão e Legião) e crianças até 12 anos não pagam.

Pontos de venda físicos

Cariacica: Ademar Cunha – Av. Expedito Garcia, 771 – Campo Grande, das 9h às 18h.

Vila Velha: Loja Baú do Cabeleira – Rua Curitiba, 320, Itapoã, Vila Velha, das 9h às 18h.

Vitória: Atacadão dos Colchões – Av. Vitória, 1165, Romão, das 8h às 18h

