Histórico! Rio Branco-VN elimina Amazonas e segue na Copa do Brasil

Na noite desta quinta-feira (21), o Rio Branco-VN fez história, eliminando o Amazonas nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal. O jogo foi realizado no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

Agora, com a classificação histórica por 5 a 3 nos pênaltis, a equipe de Venda Nova do Imigrante espera o vencedor do jogo entre Inter de Limeira e Vila Nova, que acontece na próxima quinta-feira (27), às 21h30, no Estádio Major José Levy Sobrinho (Limeirão), em Limeira, São Paulo.

Como foi o jogo?

O primeiro tempo não teve muitas emoções, contudo, o visitante Amazonas manteve maior posse de bola durante toda primeira etapa. Assim, o jogo durante o primeiro tempo, o confronto foi ataque contra defesa, com a Onça-pintada chegando a acertar uma bola na trave, em cobrança de falta batida por Rafael Tavares, no rebote, Wellington acertou a travessão.

Já no segundo tempo, o Rio Branco-VN começou diferente, atacando a defesa da equipe amazonense durante boa parte da segunda etapa. Contudo, mesmo com diversas oportunidades criadas pela equipe capixaba, o goleiro João Lopes estava em uma noite inspirada. Nos acréscimos, o Amazonas ainda teve uma chance clara, porém, não foi convertida em gol, ou seja, 0 a 0 e decisão nos pênaltis.

Nos pênaltis, Rio Branco-VN converteu as cinco cobranças, e os batedores foram: Roberto Júnior, Dandan, Ruan Major, Ramon Rocha e Arthur Faria. Já pelo lado do Amazonas, Fabiano, Luan Silva e Jonny Uchuari converteram suas cobranças, porém, Gustavo Ermel acertou a trave e, o Rio Branco-VN passou para segunda fase da Copa do Brasil.

Rio Branco-VN no Capixabão

O Rio Branco-VN vive um ótimo momento no Capixabão 2025, ocupando a 3ª colocação da competição, com 15 pontos conquistados. O Polenteiro estava invicto no Capixabão até a última rodada, quando perdeu para a líder Desportiva Ferroviária, por 2 a 1. Agora, a equipe de Venda Nova enfrenta o Porto Vitória neste domingo (23), às 16h, pela 9ª e última rodada do Campeonato Capixaba, no Estádio Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante.

