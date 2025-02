Corinthians x Novorizontino ao vivo: onde assistir e escalações

Nesta segunda-feira (3), às 21h30 (horário de Brasília), Corinthians e Novorizontino se enfrentam, em confronto válido pela partida antecipada da 11ª rodada do Campeonato Paulista. Contudo, onde assistir Corinthians x Novorizontino ao vivo?

O jogo, que será realizado no Estádio Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão, em Novo Horizonte, São Paulo, contará com transmissão do Paulistão+, UOL Play, Nosso Futebol e Zapping TV.

Como chegam as equipes?

O Corinthians começou bem a temporada, contudo, mesmo com a boa campanha, não é o líder do Grupo A do Campeonato Paulista. O Timão tem os mesmos 15 pontos do Mirassol, que é o líder do grupo atualmente. Em seu último confronto, o Corinthians venceu o Noroeste por 2 a 1.

Já o Novorizontino, também vem de vitória, sobre o Red Bull Bragantino, por 2 a 1. Atualmente, a equipe paulista ocupa a 2ª colocação do Grupo C do Paulistão, com 9 pontos conquistados.

Prováveis escalações

Novorizontino (Eduardo Baptista): Jordi; Dantas, César Martins e Patrick; Rodrigo Soares, Luís Oyama, Fábio Matheus, Marlon e Waguininho; Pablo Dyego e Robson.

Corinthians (Ramón Díaz): Hugo Souza; Léo Maná (Jacaré), Félix Torres, João Pedro Tchoca e Hugo; Ryan, Charles, Alex Santana e Luiz Eduardo; Héctor Hernández e Pedro Raul.

Ficha técnica

Data: 3 de janeiro (segunda-feira)

3 de janeiro (segunda-feira) Hora: 21h30 (horário de Brasília)

21h30 (horário de Brasília) Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi (Jorjão)

Onde assistir Corinthians x Novorizontino

Paulistão+, UOL Play, Nosso Futebol e Zapping TV

