Corinthians x Universidad Central AO VIVO: onde assistir e escalações

O Corinthians entra em campo nesta quarta (26) pela Conmebol Libertadores. O Timão encara o Universidad Central, da Venezuela, na Neo Química Arena, às 21h30 (horário de Brasília), pelo jogo de volta da 2ª fase dos playoffs. Mas, afinal, onde assistir Corinthians x Universidad Central ao vivo?

A partida decisiva terá transmissão ao vivo pelo streaming Disney+.

Na primeira partida, o jogo terminou empatado. Desse modo, para avançar, o Corinthians precisa de uma vitória simples. No entanto, se a partida persistir no empate, a classificação será definida nos pênaltis.

O time que se classificar enfrentará, pela 3ª rodada dos playoffs, El Nacional ou Barcelona de Guayaquil.

