Criança cai e fica com vergalhão cravado na costela em Ibatiba

No começo da noite deste sábado (1°), uma criança de 10 anos estava tentando pegar goiabas em um terreno, no bairro Ipê, em Ibatiba, no Caparaó, quando caiu em cima de uma vara de vergalhão, que acabou perfurando uma de suas costelas.

Equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros foram acionados para prestar os primeiros socorros à vítima, que segundo informações preliminares, foi encaminhada para Vitória.

