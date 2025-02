Criança e mais cinco pessoas morrem em queda de avião na Filadélfia

Na noite desta sexta-feira (31), um avião caiu na Filadélfia, nos Estados Unidos, próximo ao shopping Roosevelt Mall. Com a queda, algumas residências da região acabaram sendo atingidas, causando incêndios e muito transtorno no local.

No avião, haviam seis pessoas e, segundo o gabinete da prefeitura, em nome da prefeita Cherelle Parker, todos os passageiros teriam morrido com a queda, entra eles, uma criança.

Entre as vítimas estão: duas passageiras (uma criança e sua mãe), um médico, um paramédico, o piloto e um copiloto. Todas as vítimas do fatal acidente eram mexicanos.

Além dos passageiros, segundo a prefeita, várias outras pessoas ficaram feridas na ocasião, por conta do avião ter atingido residências da região. O número exato de feridos não foi confirmado, porém, a prefeita informou que muitas pessoas foram encaminhadas para o hospital.

A criança, que estava no voo, era paciente pediátrica e estava voltando para sua casa, no México, após passar por atendimento médico nos Estados Unidos.

“Lamento a morte de seis mexicanos no acidente de avião na Filadélfia, nos Estados Unidos. As autoridades consulares estão em contato permanente com os familiares. Pedi ao Ministério das Relações Exteriores que apoie tudo o que for necessário. Minha solidariedade aos seus entes queridos e amigos”, escreveu Claudia Sheinbaum, em sua conta na rede social X.

Confira o vídeo: