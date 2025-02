Cristiano Ronaldo deve ficar na Arábia Saudita por mais um ano

De acordo com o jornal árabe Ariyadhiah, Cristiano Ronaldo deve permanecer no Al-Nassr por mais uma temporada.

Segundo informações do GE, o craque português já teria assinado o contrato e a notícia deve ser anunciada pelo clube, em breve.

O atual contrato de Cristiano com o Al-Nassr é válido até junho 2025. Se não tivesse renovado com o clube árabe, o jogador estaria livre para assinar um pré-contrato com qualquer outro time.

O novo contrato com Al-Nassr tem prazo de um ano e conta com opção de renovação.

Recentemente, CR7 completou 40 anos. O craque está no clube saudita desde de 2022 e está em busca de gravar seu nome na história do futebol com os lendários 1.000 gol. No momento, Cristino tem 924 gols.

Leia também: Paixão eternizada: torcedor cria site em homenagem ao Cachoeiro FC