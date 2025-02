Crueldade! Tosador mata cadela a tesouradas em pet shop

A Polícia Civil investiga a morte de uma cadela a tesouradas dentro de um pet shop, em Belo Horizonte, em Minas Gerais.

De acordo com a denúncia da tutora, o animal, de 3 anos, foi encontrado ensanguentado e desacordado.

Ao ser levado para um hospital veterinário, constatou-se um corte na cabeça da cadela. Por meio de um exame de raio-x, identificou-se ainda fraturas na região.

O local já tinha um ponto e um politraumatismo craniano.

O motivo

Após ter acesso as imagens das câmeras do pet shop, a tutora descobriu que a cadela sofreu graves agressões do tosador.

As imagens mostram que o suspeito agrediu o animal com uma tesoura. Segundo a tutora, depois de ter tomado banho a cadela urinou e se sujou, causando a irritação do tosador.

O suspeito foi demitido do estabelecimento.