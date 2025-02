Cultura ou Turismo? Victor poderá ser o novo secretário de Casagrande

O ex-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho (PSB), poderá ser o mais novo secretário a integrar o time de Renato Casagrande (PSB).

Segundo fontes ouvidas pelo portal AQUINOTICIAS.COM, Victor esteve reunido nesta segunda-feira (3), no Palácio Anchieta, com o governador Renato Casagrande para discutir sua ida para o primeiro escalão do governo.

Cultura ou turismo

Coelho poderá assumir a Secretaria de Cultura ou a de Turismo, sendo que a primeira teria uma ligação mais forte com ele, visto que o ex-prefeito é formado em Artes Cênicas. Porém, o que se ouve nos bastidores do Palácio é que, na Secretaria de Turismo do Estado (Setur), atualmente comandada pelo jornalista Philipe Lemos, o clima é de despedida do pedetista.

O PDT, que teve um reforço com a chegada de Sérgio Vidigal, que assumiu, recentemente, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento, poderá perder força com a saída de Lemos, caso seja confirmada.

PSB fortalecido

Se Victor Coelho for confirmado como secretário, os socialistas se fortalecerão no governo. Vale ressaltar que Lorena Vasques (PSB), ex-secretária de Obras de Victor Coelho, disputou a Prefeitura de Cachoeiro, ficando em terceiro lugar, foi nomeada no início de janeiro como subsecretária de Estado de Infraestrutura Rodoviária. O cargo está ligado à Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), chefiada pelo secretário Fábio Damasceno.

O novo secretário de Casagrande poderá ser anunciado na tarde desta terça-feira (4) ou na manhã de quarta-feira (5). A notícia esquentou os bastidores da política capixaba e mostra as articulações de Casagrande para 2026.

A reportagem entrou em contato com Victor Coelho, porém, até a publicação desta matéria, não obtivemos retorno. Já assessoria do ex-prefeito, informou não saber dos fatos. O espaço segue em aberto.