Deic de Guarapari prende homem em flagrante e recupera veículo furtado

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari, com apoio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município, deflagrou uma operação policial na tarde desta quinta-feira (6), na Praia do Morro, que resultou na prisão em flagrante de um homem de 45 anos e na recuperação de um veículo Fiat Mobi com restrição de furto e roubo.

Diligências de campo

As investigações tiveram início após o furto de três veículos apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), ocorrido dentro do Pátio RCA, na unidade de Guarapari. Após diligências de campo e análise de câmeras de videomonitoramento, a Polícia Civil localizou o veículo furtado na garagem de um imóvel, que também seria o local de residência do suspeito.

O homem não estava em casa no momento da ação. Assim, os policiais realizaram buscas na região e conseguiram localizá-lo. O suspeito possui um extenso histórico criminal por crimes de roubo e receptação.

Ação integrada

Outros dois veículos já haviam sido recuperados nessa quarta-feira (7), após a equipe realizar diligências em um sítio localizado no bairro Village do Sol, na zona rural do município. Assim que chegaram ao local, os policiais avistaram os veículos subtraídos, além de dois indivíduos, que empreenderam fuga pela mata ao perceberem a presença das guarnições.

O conduzido foi encaminhado à autoridade policial e autuado pelo crime de receptação. Já os dois envolvidos no furto já foram identificados e são alvos de representação criminal para prisão.