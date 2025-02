Desconto do INSS vai aumentar? Entenda a polêmica

No último sábado (1), passaram a valer as novas alíquotas de contribuição do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Com as alterações nas faixas salariais, muitos trabalhadores ficaram confusos sobre o desconto em seus vencimentos.

Nesse sentido, as novas alíquotas são de 7,5% para aqueles que ganham até R$ 1.518,00; de 9% para quem ganha entre R$ 1.518,01 até R$ 2.793,88; de 12% para os que ganham entre R$ 2.793,89 até R$ 4.190,83; e de 14% para quem ganha de R$ 4.190,84 até R$ 8.157,41.

Autônomos

Os contribuintes individuais e facultativos também terão novos valores em 2025. As alíquotas e as opções de contribuição variam conforme o tipo do contribuinte:

Contribuinte (tipo) Alíquota (%) Valor mensal (R$) Contribuinte individual 20% 303,60 Facultativo 20% 303,60 Contribuinte individual (sem aposentadoria por tempo de contribuição) 11% 166,98 Facultativo (sem aposentadoria por tempo de contribuição) 11% 166,98 Facultativo de baixa renda 5% 75,90 Fonte: INSS

MEI‘s

Os Microempreendedores Individuais (MEIs) também tiveram as contribuições reajustadas em função do aumento do salário mínimo. Nesse sentido, o MEI regular passou de R$ 70,60 para R$ 75,90, correspondente a 5% do salário mínimo. Já o MEI caminhoneiro passou de R$ 169,44 para R$ 182,16, equivalente a 12% do salário mínimo.