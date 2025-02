Dólar agora: em queda, cotação beira os R$ 5,7 nesta segunda (3)

Após uma abertura tensa, com as notícias das taxas impostas pelos Estados Unidos a países como China, México e Canadá, o dólar, hoje, disparou, ultrapassando os R$5,90 às 12h04 desta segunda-feira (3).

Entretanto, com o anúncio de um acordo entre o presidente Donald Trump e o governo mexicano, que suspendeu a taxação por 1 mês, o dolar entrou em queda livre, batendo os R$ 5,817 às 16h44. A moeda, agora, se aproxima dos R$ 5,7, se afastando do patamar de R$ 6 alcançado em novembro de 2024.

Com os ânimos dos investidores pacificados, as atenções, agora, estão voltadas para as relações com China e Canadá, dois grandes parceiros comerciais dos Estados Unidos.

Ibovespa

O Ibovespa opera com timidez nesta segunda (3). Após um pico de 127 mil pontos na última semana, a bolsa brasileira sente os efeitos das tratativas internacionais. A cotação segue em baixa, com 125.727,88 pontos às 16h12.