Diálogo busca melhorias na segurança pública de Venda Nova; confira

Na última quarta-feira (30), representantes de Venda Nova do Imigrante participaram de uma reunião no Centro Integrado Operacional de Defesa Social (CIODES-Sul), localizado no 3º Comando de Policiamento Ostensivo Regional (CPO-R) da Polícia Militar do Espírito Santo, em Cachoeiro de Itapemirim. O encontro teve como objetivo discutir a possibilidade de implantação de uma base regional de atendimento do serviço de emergência 190 no município.

Reforço na segurança

Estiveram presentes na reunião autoridades representando Venda Nova do Imigrante e o setor de segurança pública. A comitiva local contou com o presidente da Câmara de Vereadores, Alexandre Feletti, o vice-presidente da Câmara, João Batista de Assis, e a presidente do Conselho Regional de Segurança de Venda Nova do Imigrante e Conceição do Castelo (CONSEG), Dra. Ludymilla. Juntos, eles apresentaram demandas e reforçaram a necessidade de avanços na área da segurança pública, buscando uma maior eficiência no atendimento emergencial.

No CIODES-Sul, os representantes vendanovenses foram recebidos por uma equipe estratégica que incluiu o Tenente-Coronel Mayrink, o Major Solano e o Cabo Eduardo, do 3º CPO-R, além dos Tenentes-Coronéis Bolzan e Félix, e do Cabo Eduardo, representando o 5º Comando de Policiamento Ostensivo Regional.

Visita técnica

Durante a visita técnica, a comitiva teve a oportunidade de conhecer mais de perto a infraestrutura e os procedimentos operacionais do CIODES-Sul, incluindo uma apresentação detalhada sobre o funcionamento do call center. As informações compartilhadas pelos especialistas destacaram como opera a central de atendimento do 190, que é responsável pela triagem e direcionamento das ocorrências emergenciais em toda a região Sul do Espírito Santo.

Demandas de Venda Nova

A equipe de Venda Nova reforçou sua esperança e determinação em trazer para o município uma base regional de atendimento do CIODES, que ficaria sob a jurisdição do 5º CPO-R. A iniciativa visa aprimorar e agilizar os serviços de atendimento emergencial na região, trazendo mais segurança e conforto para os cidadãos de Venda Nova do Imigrante e das localidades vizinhas.

De acordo com o presidente da Câmara, Alexandre Feletti, a reunião foi extremamente produtiva e despertou um renovado senso de otimismo entre os presentes. “Viemos aqui para mostrar que nossa demanda é legítima e que estamos engajados em promover melhorias concretas para a segurança pública do nosso município. Conhecer de perto o funcionamento do CIODES-Sul só nos motivou ainda mais a continuar trabalhando por este objetivo”, destacou Feletti.

Diálogo entre as autoridades

O vice-presidente da Câmara, João Batista de Assis, também enfatizou a importância do diálogo entre as autoridades de segurança pública e os representantes municipais. “Essas reuniões são fundamentais para construir um canal direto com os responsáveis pela segurança regional. Estamos aqui como porta-vozes da nossa população para cobrar e sugerir melhorias que realmente façam a diferença no dia a dia das pessoas”, afirmou.

Parcerias e próximos passos

Após a reunião, os representantes de Venda Nova deixaram claro que o trabalho em prol da instalação da nova base regional não será interrompido. A articulação com órgãos estaduais, como a Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Militar, continuará sendo prioridade para viabilizar essa importante conquista para a comunidade.

A Câmara de Vereadores reforça seu compromisso em buscar soluções para as questões de segurança pública e agradece às lideranças locais e regionais que têm se unido a essa causa. Em breve, novas atualizações serão divulgadas sobre os próximos passos desta importante pauta para Venda Nova do Imigrante.