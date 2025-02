Diocese de Cachoeiro convoca oração coletiva pela saúde do Papa

Nos últimos dias, a saúde do Papa Francisco tem sido uma preocupação para fiéis em todo o mundo. O Santo Padre está hospitalizado e, diante dessa situação delicada, o Bispo da Diocese de Cachoeiro, Dom Luiz Fernando Lisboa, CP, fez uma convocação especial ao povo de Deus para intensificar as orações pela recuperação do pontífice.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Dom Luiz Fernando enfatizou a importância da oração neste momento crítico. “Queridos irmãos e irmãs da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, nós católicos sempre rezamos pelo Papa. Nós devemos continuar a fazê-lo, só que nesses dias de maneira muito especial, porque o Papa encontra-se enfermo, hospitalizado. E ele precisa recuperar a sua saúde, porque a Igreja precisa dele.”

O bispo convidou todos os cristãos e católicos a se unirem em oração, seja individualmente ou em grupos. “Quero convocar todos os cristãos para rezarmos mais intensamente nesses dias pelo Papa. Seja individualmente, seja em família, no pequeno grupo, nos círculos bíblicos, na sua pastoral ou no seu movimento”, disse ele.

Dom Luiz Fernando Lisboa destacou que um momento especial de oração acontecerá nos dias 22 e 23 de fevereiro durante as celebrações da Palavra e Eucaristia nas comunidades eclesiais de base. “Rezemos pelo Papa Francisco, pela sua recuperação, para que ele possa reassumir o seu ministério na Igreja que é tão importante”, concluiu o bispo.

A convocação reflete não apenas a preocupação com a saúde do líder da Igreja Católica, mas também a união e fé dos fiéis que se mobilizam em torno da figura do Papa Francisco neste momento desafiador.

Leia também: Escolas de Cachoeiro recebem novos aparelhos de ar-condicionado