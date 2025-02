Diocese de Cachoeiro divulga carta de Papa Francisco

Pelo segundo domingo consecutivo, devido à hospitalização causada por uma pneumonia bilateral, o Papa Francisco não pôde conduzir a tradicional benção dominical, conhecida como a oração do Angelus, mas uma mensagem escrita por ele foi lida ao público. Nela, o pontífice, que continua em estado crítico de saúde, afirmou que segue o tratamento “com confiança”. O pontífice também agradeceu as orações e manifestações de carinho.

Leia a carta:

Nestes dias recebi muitas mensagens de afeto e fiquei particularmente tocado com as cartas e os desenhos das crianças. Obrigado por essa proximidade e pelas orações de conforto que recebi do mundo inteiro!

Exorto-vos a continuar com alegria o vosso apostolado e – como sugere o Evangelho de hoje – a ser sinal de um amor que abraça todos, que transforma o mal em bem e gera um mundo fraterno. Não tenham medo de arriscar o amor!

No Evangelho de hoje Jesus proclama felizes os pobres, os aflitos, os mansos, os perseguidos. É uma lógica invertida, uma revolução da perspectiva. A arte é chamada a participar nesta revolução. O mundo precisa de artistas proféticos.

Agradeço-vos pelo carinho, a oração e a proximidade com que me acompanhais nestes dias