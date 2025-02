Elias Carvalho, diretor do Grupo Folha do Caparaó, marca presença em evento nacional

Brasília recebeu, nesta semana, o Encontro Nacional de Prefeitos e Prefeitas, um evento promovido pelo governo federal para discutir pautas de interesse dos municípios brasileiros. Entre os participantes, destacou-se a presença de Elias Carvalho, diretor-presidente do Grupo Folha do Caparaó, que foi o único representante dos meios de comunicação do Espírito Santo a marcar presença no encontro.

Instituto Sustentabilidade Brasil

Ao lado dos diversos prefeitos eleitos e reeleitos no Espírito Santo, Carvalho apresentou a agenda das mudanças climáticas, por meio do Instituto Sustentabilidade Brasil. O tema tem ganhado destaque nas discussões políticas e empresariais, com foco em estratégias para a adaptação dos municípios às novas realidades climáticas e ao desenvolvimento sustentável.

Elias Carvalho também se reuniu com a bancada federal capixaba e com ministros do governo federal, inclusive com a Ministra do Meio Ambiente Marina Silva, e participou do jantar oferecido pela Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes) que contou com a presença do governado Renato Casagrande.

Importância da imprensa

A presença do executivo capixaba no evento reforça a importância da imprensa na disseminação de pautas ambientais e no fortalecimento do debate sobre políticas públicas sustentáveis. O Grupo Folha do Caparaó tem sido um importante canal de comunicação para pautas regionais e busca ampliar seu impacto na conscientização sobre questões ambientais e climáticas.

Lideranças de todo o Brasil

O Encontro de Prefeitos e Prefeitas Eleitas reuniu lideranças de diversas regiões do país, proporcionando um espaço para o compartilhamento de experiências e o fortalecimento de políticas voltadas para a governança municipal e o desenvolvimento sustentável.

