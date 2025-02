Projeto distribui mudas para agricultores de Guaçuí e Muniz Freire

Agricultores familiares do Sul do Espírito Santo foram contemplados com mais uma entrega de mudas do projeto Arranjos Produtivos, iniciativa da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), por meio da Casa dos Municípios. A ação aconteceu nesta sexta-feira (14) em Guaçuí e Muniz Freire, beneficiando dezenas de produtores rurais. No total, os dois municípios receberão cerca de 200 mil mudas.

Entrega de mudas em Guaçuí

Pela manhã, o evento ocorreu em Guaçuí, onde 85 agricultores familiares cadastrados receberam 30 mil mudas de café arábica e 2 mil de maracujá. A previsão é que, até março, o município receba um total de 86 mil mudas.

Expansão em Muniz Freire

Durante a tarde, foi a vez de Muniz Freire, que já havia recebido outras remessas do projeto. No total, o município contará com mais de 120 mil mudas distribuídas, sendo 70 mil de café arábica, 50 mil de café conilon e 4 mil de maracujá.

O coordenador técnico do projeto, Douglas Gasparetto, destacou a escolha das mudas com base nas características da região.

“A altitude de Guaçuí e parte de Muniz Freire favorece o cultivo do café arábica. Estamos trabalhando com a variedade Arara, que é ideal para essas condições”, explicou.

Incentivo à diversificação agrícola

O presidente da Ales, deputado Marcelo Santos (União), ressaltou que o projeto vai além da distribuição de mudas, promovendo conhecimento e inovação no campo.

“Nosso principal ativo para o homem e a mulher do campo é o conhecimento. Além disso, incentivamos a diversificação da produção, para que o agricultor não fique dependente de uma única cultura”, afirmou.

A agricultora Alcides Nunes Moreira, representante de uma associação rural de Guaçuí, comemorou a entrega e destacou a importância do suporte oferecido.

“O projeto nos deu segurança. Antes, queríamos diversificar, mas não havia mercado. Agora temos começo, meio e fim garantidos. Estou cultivando maracujá pela primeira vez e muito feliz, porque são mudas de qualidade que antes não tínhamos acesso”, relatou.

A secretária da Casa dos Municípios, Joelma Costalonga, reforçou o impacto positivo da iniciativa.

“Estamos muito felizes, assim como a comunidade. Hoje é dia de entrega, mas o trabalho continua. Além das mudas, os agricultores contam com suporte técnico e consultoria para fortalecer suas associações”, disse.

As cerimônias contaram ainda com a presença dos prefeitos Vagner Rodrigues (PP), de Guaçuí, e Dito Silva (PSB), de Muniz Freire.

Expansão do projeto Arranjos Produtivos

O Arranjos Produtivos é uma ação da Casa dos Municípios da Ales, em parceria com o Governo do Estado e prefeituras locais. Desde seu lançamento, o projeto já beneficiou mais de 26 mil agricultores familiares com entrega de mudas e equipamentos.

Inicialmente voltado para 20 municípios, o programa foi ampliado e agora atenderá 27 cidades capixabas. A expansão foi anunciada na última quinta-feira (13), durante o lançamento do segundo ciclo da iniciativa.

Entre as mudas distribuídas, estão espécies como café, uva, cacau, aroeira, pupunha, acerola e maracujá. Além das doações, os agricultores recebem acompanhamento técnico para garantir o sucesso do plantio, cultivo e colheita.

