Dois homens são presos em flagrante por tráfico de drogas em Guaçuí

Neste sábado (1°), policiais militares do 3º Batalhão detiveram dois homens em flagrante, vendendo drogas no bairro Antônio Martins, em Guaçuí.

Enquanto os policiais realizam o patrulhamento pelo bairro, por volta das 11h, os mesmos visualizam dois indivíduos, de 18 e 28 anos, comercializando drogas com outro homem. Assim, os suspeitos foram abordados e, durante uma busca pessoal, foi encontrado com o indivíduo de 18 anos, a quantia de R$51,25. Já com o outro suspeito, foram encontrados dez pedras de crack, cinco buchas de maconha, um papelote de cocaína, um celular e R$ 100,00 em espécie.

Segundo a Polícia Militar, foi possível observar que um deles recebia o dinheiro do usuário e o outro entregava a droga. Assim, diante do flagrante, os envolvidos receberam voz de prisão, sendo conduzidos para a 6º Delegacia Regional de Alegre. O usuário conseguiu fugir do local.

