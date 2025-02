Polícia Militar prende suspeito de tentativa de homicídio em Alegre

Na noite deste sábado (1°), por volta das 20h20, policiais militares do 3º Batalhão detiveram um homem de 22 anos, suspeito de uma tentativa de homicídio, que ocorreu na sexta-feira (31) no bairro Clério Moulim, em Alegre.

Após receber a informação sobre o local em que estaria o envolvido, a Polícia Militar (PM) se dirigiu até o local, uma residência na rua 13 de Maio, no bairro Vila do Sul, em Alegre, para prender o suspeito. O homem estava com as mesmas roupas que foram utilizadas no momento do crime, um revólver calibre 22 com sete munições e R$94,95 em espécie.

O suspeito informou aos policiais que a arma apreendida seria a mesma utilizada no momento do crime. Assim, o indivíduo recebeu voz de prisão e foi conduzido para a 6º Delegacia Regional de Alegre.

