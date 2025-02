Dólar agora: mercado reage às novas tensões comerciais de Trump

O dólar opera com uma tímida baixa nesta segunda-feira (10). Embora os investidores estejam receosos com a nova rodada de tarifas do presidente Donald Trump, a cotação da moeda norte-americana permanece estável.

De acordo com especialistas, a disparada nos preços do petróleo e do minério de ferro contribui para o fluxo comercial no mercado à vista e a recuperação do real após sinais de aumento de inflação na China.

Leia também: Trump indica taxa na importação de aço e pode afetar setor no Brasil

Cotação do dólar agora

Às 15h10, o dólar à vista caía 0,04%, a R$ 5,777 na compra. O Banco Central fará nesta sessão um leilão de até 15.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 5 de março de 2025.

Dólar comercial

Compra: R$ 5,790

Dólar turismo

Compra: R$ 6,0143

O que está afetando o dólar?

Donald Trump afirmou, no último domingo (9), que irá impor tarifas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio para os Estados Unidos, escalando a tensão comercial no mundo.