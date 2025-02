Duas mulheres ficam gravemente feridas após veículo capotar em Guaçuí

Na tarde desta terça-feira (4), por volta das 13h30, os policiais militares do 3º Batalhão prosseguiram até a Rodovia ES185, próximo ao frigorífico municipal, afim de verificar a informação de um capotamento com vítimas pressas nas ferragens.

A viatura do Corpo de Bombeiros já estava no local e já teria feito o socorro, retirando as vítimas do veículo, um Gol de cor prata. O SAMU realizou o atendimento médico.

Os militares foram informados que a condutora, de 56 anos, perdeu o controle da direção após um dos pneus estourar, colidindo frontalmente com uma árvore.

A motorista sofreu um traumatismo crânio encefálico e foi encaminhada para Cachoeiro de Itapemirim. A outra mulher, que estava no carona, foi para o Pronto Socorro de Guaçuí, alegando dores no corpo e com suspeita de fratura na perna.

O veículo, estaca com o licenciamento em atraso, e foi removido para o pátio credenciado do Detran. Foram tomadas todas as medidas administrativas necessárias.