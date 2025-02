Duas pessoas morrem atropeladas em trechos da BR-101 Sul

Duas pessoas morreram atropeladas em menos de três horas no município de Atílio Vivacqua, na noite do último domingo (9).

A primeira ocorrência aconteceu por volta das 20h40, na ES-289, e envolveu um veículo de passeio e um homem de 58 anos que passava pelo local.

A Polícia Científica (PCIES) informou que a perícia foi acionada e que o corpo do homem foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim.

O motorista envolvido foi conduzido à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi ouvido e liberado em seguida.

A segunda vítima foi uma mulher de 48 anos, que também foi atropelada por outro veículo na BR-101, na zona rural de Atílio Vivacqua.

O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim.

