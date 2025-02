Homem é morto após briga com motorista de aplicativo em Cachoeiro

Um homem morreu após se envolver em uma briga no bairro Santo Antônio, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã deste domingo (9).

De acordo com informações da Polícia Militar, uma mulher informou aos militares que havia chegado em casa por volta das 6h30 e encontrado o ex-companheiro à sua espera.

Ela, que possui uma medida protetiva contra o homem, pediu que ele se retirasse do local. No entanto, uma discussão foi iniciada, e ela solicitou uma corrida por aplicativo.

Quando o motorista chegou, o homem provocou um novo tumulto e se dirigiu ao veículo na tentativa de danificá-lo. Nesse momento, os dois começaram a brigar, e o ex-companheiro da mulher caiu no chão desacordado.

A mulher afirmou aos militares que o motorista a ajudou a socorrer a vítima, colocando-a sentada e encostada em uma parede.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado pelo motorista, que deixou o local em seguida. Os socorristas constataram o óbito.

O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil. Qualquer informação sobre a autoria e a motivação do crime pode ser enviada ao Disque Denúncia pelo telefone 181. A ligação é gratuita, pode ser feita de forma anônima e de qualquer lugar do estado.

Leia também: Anchieta: videomonitoramento identifica veículo com assaltantes

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui