Economia Azul: IFES de Piúma firma acordo de cooperação internacional

O Espírito Santo sediou, entre os dias 10 e 11 de fevereiro, o evento internacional “A Economia Azul e o Cenário Capixaba”, que ocorreu em dois locais estratégicos no Estado. Na segunda-feira (10), o evento ocorreu no auditório da Cidade da Inovação, em Vitória, e contou com a participação do reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes), Jadir José Pela, e do pró-reitor de Extensão, Lodovico Ortlieb.

Acordo firmado

Além disso, na ocasião, foi assinado o Acordo de Cooperação entre o Ifes e o Instituto Politécnico de Leiria, com a presença do vice-governador Ricardo Ferraço, do conselheiro do Consulado Norueguês, Patrick Reurink, e do presidente do Instituto Politécnico de Leiria – Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar (ESTM), Portugal, Sergio Miguel Leandro.

Durante todo o dia, os participantes puderam participar de diversas palestras relacionadas ao cenário da economia do mar e desfrutar de uma oportunidade única de networking.

Sinergia mundial no Sul do ES

Já na terça-feira (11), no campus do Ifes em Piúma, litoral sul capixaba, o evento também contou com a apresentação do programa do Mestrado Profissional em Economia Azul e Biodiversidade, além da exposição de modelos europeus de integração entre educação, tecnologia e sustentabilidade na economia do mar. Também ocorreu uma visita guiada ao campus e a assinatura do Plano de Trabalho entre o Instituto Politécnico de Leiria e o campus Piúma.

Segundo o diretor-geral do Ifes – Campus Piúma, Marcelo Fanttini Polese, o mestrado aprovado é o primeiro do Brasil e fará com que o Espírito Santo se destaque entre os demais estados da federação.

“O Campus Piúma aprovou o primeiro mestrado do Brasil em Economia Azul e Biodiversidade, trazendo, assim, uma sinergia com uma pauta mundial. Por isso, este evento internacional conta com representantes da Noruega e de Portugal. O objetivo é que, de forma conjunta, possamos identificar, por meio de ‘pontes azuis’, soluções inovadoras para o oceano que queremos. O Campus Piúma hoje pode ser chamado de ‘Campus Azul’, pois, além de surfar essa onda, mergulhou na pauta da sustentabilidade e do desenvolvimento regional sustentável”, destacou Polese.

Também estiveram presentes, representantes da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEAMA), do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (CREA-ES), do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), das Secretarias Municipais dos municípios de Piúma e Anchieta e o vice-prefeito de Piúma, Pastor Ezequias.

O evento internacional “A Economia Azul e o Cenário Capixaba” finalizou na noite de terça-feira (11) com a realização de um jantar promovido pelo chef Kimberly, da República Democrática do Congo, que proporcionou ao público presente a oportunidade de degustar a culinária do referido país.

Projetos fundamentais

O acordo de cooperação celebrado entre o Instituto Politécnico de Leiria e o Ifes visa a utilização de recursos humanos, meios técnicos e infraestruturas tecnológicas para a realização de pesquisas, ensino e formação de recursos humanos. Além disso, prevê a realização de projetos de pesquisa fundamental ou aplicada e de trabalhos de prestação de serviços, seja por iniciativa conjunta ou autônoma, em áreas de interesse comum.

O acordo também fomentará o desenvolvimento de parcerias e planos de trabalho na cooperação internacional. A mobilidade entre instituições de ensino superior de diferentes países é fundamental, pois permite uma experiência enriquecedora para docentes, discentes e pesquisadores de cada instituição, tanto no âmbito acadêmico e de pesquisa quanto no âmbito pessoal, proporcionando contato com diferentes métodos de ensino e investigação em um contexto multicultural.

Por meio desse acordo, a parceria pretende incentivar a mobilidade de docentes, técnicos-administrativos, discentes e pesquisadores, além de capacitar servidores e alunos das instituições em temas relacionados à pesquisa, inovação pedagógica e desenvolvimento tecnológico. Também está prevista a implementação de programas de dupla diplomação para os discentes das duas instituições. Com isso, as instituições contribuirão para o fomento da economia azul por meio de ações conjuntas a serem definidas em planos de trabalho específicos.

Dupla Diplomação

Além dessas diversas vantagens, o Acordo de Cooperação Técnica possibilitará a implementação de um programa de dupla diplomação para alguns cursos do campus Piúma.

A dupla diplomação concede ao estudante, simultaneamente, um título da instituição de origem e um título da instituição anfitriã, permitindo o reconhecimento da habilitação acadêmica em qualquer um dos países envolvidos.

Os projetos de dupla diplomação baseiam-se no reconhecimento recíproco das instituições e de suas respectivas formações, por meio de processos de avaliação e acreditação externa em Portugal (Agência A3ES – Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior – www.a3es.pt) e, no Brasil, pelo Ministério da Educação (MEC).

Missão portuguesa

A partir da visita dos diretores-gerais a Portugal, realizada em outubro de 2023, iniciaram-se as primeiras tratativas para o estabelecimento de acordos de cooperação internacional com instituições portuguesas. Esses acordos preveem, além da mobilidade acadêmica de curta duração e da realização de pesquisas conjuntas, a possibilidade de dupla diplomação para alunos do Ifes e de instituições portuguesas.

Como resultado dessa missão, já existem acordos e planos de trabalho firmados com as seguintes instituições portuguesas: Politécnico do Porto, Politécnico de Coimbra, Politécnico de Bragança, Politécnico de Viseu, Politécnico de Viana do Castelo, Politécnico de Portalegre e Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

No que se refere à dupla diplomação, atualmente, há um Acordo de Dupla Diplomação entre o Ifes – Campus Vila Velha e o Politécnico de Bragança para o curso de Bioquímica, além de acordos entre os campi do Ifes que oferecem o curso de Administração e o Politécnico de Portalegre.

Experiência enriquecedora

O desenvolvimento de parcerias na cooperação internacional e na mobilidade acadêmica entre instituições de ensino superior de diferentes países será essencial para proporcionar uma experiência enriquecedora a docentes, discentes e pesquisadores. Esse intercâmbio possibilita o contato com diferentes métodos de ensino e pesquisa, favorecendo a troca de conhecimento em um contexto multicultural.

O incentivo à participação em projetos acadêmicos bilaterais fomentará a criação, transmissão e difusão do conhecimento, contribuindo para o cumprimento da missão de ambas as instituições.