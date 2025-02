Economia circular impulsiona reciclagem e desenvolvimento no ES

A economia circular é um modelo de produção e consumo que busca manter os recursos em uso pelo maior tempo possível, extraindo o máximo valor deles enquanto se recupera e regenera produtos e materiais ao final de sua vida útil. Diferente da economia linear tradicional, que segue o modelo “extrair, produzir, descartar”, a economia circular visa a eliminar o desperdício e a poluição, mantendo os materiais em ciclos fechados.

Mas a quantidade de materiais que entram em reúso ainda está longe do ideal. Um relatório de 2019, do Circularity Gap Report, apontou que menos de 10% das 92,8 bilhões de toneladas de minerais, combustíveis fósseis, metais e biomassa que entram na economia são reutilizadas anualmente.

A economia circular já chegou ao solo capixaba. Com foco nos benefícios ao meio ambiente e também na geração de emprego e renda, governos estão apoiando e incentivando cada vez mais negócios que tenham em materiais de reúso seus insumos. No Espírito Santo, já há um trabalho em prol do mercado de reciclagem, segundo o secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Felipe Rigoni.

“Temos feito, desde 2023, os decretos de regulamentação, trazendo para nível estadual as obrigações federais de reciclagem. Isso vai criar um mercado local de reciclagem muito forte e não vai apenas ajudar associações de catadores, o que gera emprego e renda, mas também ajudará as empresas da indústria da reciclagem”, disse, durante uma mesa redonda nesta quarta-feira (27), no evento ES 500 Anos.

Ele explicou, ainda, que a inovação é uma parte importante do processo. “Na semana passada, inauguramos uma indústria que transforma plástico industrial em óleo, o que tira o plástico do meio ambiente, e acaba gerando emprego e renda. Via regulamentação estatal, estamos criando um novo mercado”, finalizou.

O ES 500 Anos é um planejamento de longo prazo que está sendo construído com horizonte no ano de 2035, quando serão comemorados os 500 anos da colonização do solo espírito-santense. O projeto é realizado pelo Governo do Estado, o setor produtivo, por meio do Espírito Santo em Ação, em colaboração com todos os setores da sociedade capixaba.