Educação capixaba apresenta crescimento significativo em 2024

A educação pública do Espírito Santo apresentou avanços significativos em 2024. Nesta semana, a Secretaria de Educação divulgou os resultados do Programa de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo (Paebes/Paebes Alfa) 2024, que foram excelentes.

O Paebes deste ano revelou um cenário positivo, demonstrando um claro desenvolvimento no desempenho educacional dos alunos capixabas. Assim, o resultado confirmou o avanço da qualidade do ensino oferecido pela rede pública do Espírito Santo.

Na edição de 2024 do Paebes, mais de 16 mil estudantes do 9º ano do ensino fundamental da rede estadual e mais de 23 mil da rede municipal participaram da avaliação. Assim, o avanço alcançado comprova a efetividade das políticas educacionais e o empenho dos profissionais da educação no desenvolvimento do ensino público.

No sul capixaba, a Superintendência Regional de Educação (SRE) de Cachoeiro e Guaçuí se destacou pelo crescimento na proficiência dos alunos.

Diante disso, o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, avaliou que o sucesso resulta de um conjunto de ações e sinaliza novos desafios para 2025.



“Os resultados do Paebes 2024 nos trazem grande alegria, não apenas por representarem o fruto desse trabalho, mas também por garantirem o direito à aprendizagem de cada estudante da rede pública capixaba. No entanto, esses resultados devem ser analisados com atenção, pois, naturalmente, apontam desafios para o próximo ano”, salientou.

Ensino Médio



Em 2024, os estudantes do ensino médio da rede pública estadual apresentaram um crescimento de 11 pontos na proficiência em Língua Portuguesa e 8 pontos em Matemática.



Além disso, as escolas estaduais também registraram evolução na proficiência, alcançando 71% em Língua Portuguesa e 70% em Matemática. Outro avanço foi o aumento de 6% no número de estudantes com aprendizagem adequada em Língua Portuguesa e 5% em Matemática.

Ensino Fundamental



Os estudantes capixabas do 9º ano do ensino fundamental da rede pública também alcançaram um aumento de 6% na aprendizagem adequada em Língua Portuguesa e 4% em Matemática.



Essa evolução impacta diretamente a formação básica, garantindo uma base mais sólida para os desafios do ensino médio.



Outra excelente notícia é que os estudantes do 9º ano da rede estadual apresentaram, nesta edição do Paebes, um aumento de 10 pontos na proficiência em Língua Portuguesa e 9 pontos em Matemática.

O que é o Paebes?

O Programa de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo mede a apropriação e a consolidação das habilidades adquiridas pelos estudantes ao final de cada etapa escolar.



Nesse sentido, os resultados são fundamentais para embasar as ações pedagógicas que aprimoram o ensino.



Assim, os resultados do Paebes 2024 refletem o compromisso do Espírito Santo com uma educação pública de qualidade, promovendo o aprendizado dos estudantes capixabas.