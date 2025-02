Estudantes capixabas realizam experimentos no laboratório de escolas

Alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Juvenal Nolasco, localizada no município de Divino de São Lourenço, participaram, nessa quarta-feira (12), de uma aula interativa no laboratório escolar. Durante as atividades, os estudantes tiveram a oportunidade de aprender sobre os estados físicos da matéria de forma prática e envolvente.



Segundo o professor de Ciências, Manoel Valladão, o objetivo da ação foi proporcionar um aprendizado mais significativo, permitindo que os alunos visualizassem e compreendessem, na prática, as mudanças de estado físico da matéria.



“A iniciativa não apenas despertou o interesse pela disciplina, mas também reforçou a importância das práticas experimentais no processo de ensino-aprendizagem. Com essa metodologia, nossa escola busca incentivar um olhar investigativo nos alunos, mostrando que o conhecimento científico está ao alcance de todos e pode ser aplicado no dia a dia”, destacou o professor Manoel Valladão.



Ainda de acordo com docente, a atividade consistiu na utilização de três copos descartáveis, cada um representando um dos estados físicos da água. “O primeiro copo continha água no estado sólido (gelo); o segundo apresentava água com gelo, demonstrando a transição entre os estados sólido e líquido; e o terceiro copo, preenchido pela metade com água, ilustrava os estados líquido e gasoso, com o espaço vazio ocupado pelo vapor d’água. Esse experimento simples, mas eficiente, permitiu que os alunos visualizassem de maneira concreta as mudanças de estado físico da matéria”, explicou Valladão.



A estudante Julia Carvalho da Silva frisou que a experiência foi um diferencial na rotina, proporcionando um aprendizado mais efetivo e significativo: “Foi importantíssimo para esclarecer e tirar algumas dúvidas sobre os estados físicos da matéria. Aprender na prática fez toda a diferença.”

