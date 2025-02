Em dezembro, setor de serviços do ES cresceu o dobro da média nacional

O volume de atividades aumentou 6,2%, enquanto a média nacional foi ampliada em 3,1%. Ao comparar o mês de dezembro capixaba com o mesmo período de 2023, o crescimento foi de 8,

O setor de serviços capixaba fechou 2024 em alta. O volume de atividades cresceu 6,2% na variação anual. Além disso, aumentaram 8,1% ao comparar dezembro do ano passado com o mesmo mês de 2023. Ainda subiu 1,3% entre novembro e dezembro de 2024.

Os segmentos com maiores destaques foram os serviços prestados à família, que incluem atividades de lazer, turismo nas férias e nos períodos de festas e alimentação fora de casa. Também se destacaram os de informação e comunicação, como entretenimento on-line, serviços de telecomunicação e suporte tecnológico. Por fim, os de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio foram importantes

Dados

O desempenho do Espírito Santo foi maior que a média nacional em todas as comparações. No ano passado, o Brasil cresceu 3,1% no setor de serviços. Enquanto o estado teve o dobro de crescimento. Na comparação entre dezembro de 2023 e de 2024, o país ampliou suas atividades em 2,4%. No entanto, entre novembro e dezembro do ano passado houve recuo de 0,5%.

O índice do volume de serviços capixabas, verificado na Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), foi de 115,5 pontos. Acima de 100 é considerado satisfatório pelos consumidores. Enquanto o nacional foi de 106,5.

As análises são do Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo). Elas são baseadas nos dados da PMS, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Para a coordenadora de pesquisa do Observatório do Comércio, o Connect Fecomércio-ES, Ana Carolina Júlio, o desempenho do setor de serviços reforça sua importância e contribuição para a economia capixaba. Isso se deve ao fortalecimento da demanda, expansão de segmentos estratégicos e a melhora na confiança dos consumidores e empresários ao longo do ano.

“A relevância do setor para a economia capixaba é inegável. Ele representa uma parcela significativa do PIB estadual e gera um grande volume de empregos formais e informais. O crescimento expressivo em 2024 reforça a importância desse setor para a sustentabilidade do desenvolvimento econômico estadual e para a geração de renda da população”, explicou a coordenadora.

Atividades

Em relação aos tipos de atividades, destaca-se o segmento de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio. Este apresentou uma variação interanual de 9,6% na comparação entre dezembro de 2024 e o mesmo mês de 2023. Esse grupo inclui atividades de movimentação de cargas e passageiros, operações logísticas, armazenagem, manuseio e distribuição de produtos. Incluem-se também serviços postais e de entrega de encomendas.

Já em relação à variação acumulada do ano, o mesmo segmento teve 9,4% de crescimento. Enquanto a média nacional apresentou queda de 0,7%. Isso pode ter sido impulsionado pela alta demanda logística e entregas no Espírito Santo. O estado lidera a variação acumulada no ano seguido por Santa Catarina (8,3%) e Rio de Janeiro (3,5%).

“O avanço do e-commerce, aliado à modernização da infraestrutura logística e ao fortalecimento do comércio e agronegócio, impulsionou o desempenho do segmento. Isso garantiu um crescimento acima da média nacional. Essa tendência sugere que o setor seguirá em expansão em 2025, sustentado pelo aumento da movimentação de cargas e pelo fortalecimento das atividades portuárias no Espírito Santo”, declarou Ana Carolina Júlio.

Segmentos

Destaca-se também o desempenho dos segmentos de serviços prestados às famílias e os de informação e comunicação. Apesar de não terem chamado a atenção no acumulado do ano, eles tiveram um crescimento expressivo em dezembro de 2024 em relação ao mesmo mês de 2023.

Enquanto o primeiro ainda registra uma variação negativa no acumulado (-1,7%), o segundo apresenta um avanço mais moderado ao longo do ano (3,8%). Contudo, ambos demonstraram forte recuperação em dezembro, com altas de 11,1% e 19,6%, respectivamente. Esse desempenho foi impulsionado pelo aumento da demanda no período de festas e férias, segundo a coordenadora do Connect Fecomércio-ES.

“Enquanto a movimentação financeira estimada em dezembro no setor de serviços foi de R$ 5,2 bilhões, as expectativas para o primeiro bimestre deste ano apontam para um cenário de estabilidade e crescimento moderado, na faixa de 10% em relação aos mesmos meses de 2024. As projeções são de uma movimentação de R$ 8,6 bilhões, sendo R$ 4,9 bilhões em janeiro e R$ 4,7 bilhões em fevereiro. Já em março, a estimativa é de R$ 5 bilhões. A evolução do consumo e o comportamento da economia nacional serão fatores determinantes para consolidar essa recuperação. Isso impulsionará ainda mais o setor e reforçará sua importância estratégica para o desenvolvimento econômico do estado”, afirmou Ana Carolina Júlio.

A pesquisa completa, com os dados detalhados, pode ser acessada no site https://portaldocomercio-es.com.br.

Sobre a Fecomércio-ES

A Fecomércio-ES integra a Confederação Nacional do Comércio (CNC). Ela representa 374.523 empresas, responsáveis por 65% do ICMS arrecadado no estado e pelo emprego de 719 mil pessoas. Com 31 unidades espalhadas por 15 municípios e ações itinerantes, o Sistema Fecomércio-ES atua em todo o Espírito Santo. A entidade representa 24 sindicatos empresariais e tem como missão contribuir para o desenvolvimento social e econômico do estado. O projeto Connect é uma parceria entre Fecomércio-ES e FAESA, com apoio do Senac-ES, Secti-ES, Fapes e Mobilização Capixaba pela Inovação (MCI).