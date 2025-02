Equipe se reúne em Cachoeiro para planejamento de projetos turísticos

Na manhã desta quinta-feira (20), o prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço, se reuniu com engenheiros e arquitetos da Secretaria Municipal de Obras no Centro de Manutenção Urbana (CMU). O encontro teve como objetivo discutir o futuro de diversos projetos turísticos e de revitalização de áreas estratégicas da cidade.

Entre os temas abordados, destacaram-se projetos que envolvem espaços turísticos e áreas de lazer, como a Casa do Roberto Carlos, a Praça de Fátima, o Parque do Itabira, o Parque da Pedra da Penha e o Parque do Frade e a Freira. A revitalização de pontos importantes, como a Ilha do Meireles e a Avenida Lacerda de Aguiar, também foi pauta da reunião. Além disso, discutiu-se a revitalização de várias vias, como a Brahim Seder, e a melhoria das estradas que conectam o município ao campo.

O foco do encontro também se voltou para iniciativas que buscam integrar o turismo rural e o agro turismo à infraestrutura urbana, com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e o bem-estar da população. Projetos como a construção de uma escola ecológica, a melhoria de restaurantes e a criação de novos espaços de lazer e convivência, como parques e praças, também foram discutidos como parte do plano de revitalização.

“O objetivo é transformar Cachoeiro de Itapemirim em um destino cada vez mais atrativo, tanto para quem mora aqui quanto para os turistas. Trabalhamos para que nossa cidade ofereça infraestrutura moderna, aliada a áreas de lazer e cultura, que possam atrair visitantes e impulsionar nossa economia local. Além disso, essas benfeitorias visam proporcionar mais qualidade de vida para nossos cidadãos, com espaços de convivência e lazer, e investimentos nas vias de acesso, que são essenciais para o desenvolvimento de nossa cidade”, afirmou o prefeito Ferraço.

O encontro reforçou o compromisso da gestão com a melhoria da qualidade de vida dos cachoeirenses, por meio de um planejamento estratégico e integrado, que contempla desde o turismo até a infraestrutura urbana e rural.

