ES celebra o Dia Nacional do Imigrante Italiano neste domingo (16)

No próximo domingo (16), a Associação Federativa Comunità Italiana do Espírito Santo irá realizar a 8ª edição da comemoração ao Dia Nacional do Imigrante Italiano. O evento contará com missa em italiano, celebrada na Catedral Metropolitana de Vitória, às 11 horas. A data oficial, celebrada no dia 21 de fevereiro, é fruto de uma lei do então deputado Gerson Camata (1941-2018)

Nesse sentido, antes da celebração eucarística, haverá a Solenidade Cívica, com a execução dos hinos do Brasil e da Itália. Também haverá uma homenagem aos 80 anos da Tomada de Monte Castelo, batalha travada no final da Segunda Guerra Mundial, com a participação de brasileiros, filhos e netos de imigrantes italianos.

A missa, celebrada em língua italiana, terá início às 11 horas e será presidida pelo Bispo Auxiliar Dom Andherson Franklin Lustosa de Souza. Além disso, ao final da celebração eucarística, ocorrerá de forma inédita a benção das bandeiras dos municípios. Estas serão levadas ao altar por prefeitos e representantes das cidades capixabas.

Tavolata

Após a missa, será realizada a tradicional “Tavolata”, momento de confraternização com tombo da polenta e degustação de macarrão com molho. Adicionalmente, completam o momento, apresentações de grupos culturais de diversas colônias italianas do interior do Espírito Santo.

“Com as bênçãos de Nossa Senhora da Vitória, iremos celebrar pela oitava vez o Dia Nacional do Imigrante Italiano. Um momento de Ação de Graças pelos 151 anos de uma história que continua até hoje pelas gerações daqueles que saíram da Itália em busca de uma nova vida. A Comunità tem somado esforços para realizar esse momento que será ainda mais especial com a sua participação e de sua família! Afinal, ‘La Soria Continua’! Venite tutti voi!”, convida Rosa Maria Maioli, presidente da Comunità-ES.

Dessa forma, o evento é uma homenagem aos primeiros imigrantes italianos que chegaram ao Espírito Santo/ Brasil em 1874, no navio “La Sofia”. Esse marco histórico deu origem a Lei nº 11.687, de 2 de junho de 2008, de autoria do deputado federal Gerson Camata. A lei instituiu o “Dia Nacional do Imigrante Italiano”, celebrado anualmente em todo o território nacional em 21 de fevereiro, data em que as primeiras famílias, oriundas no Norte da Itália, desembarcaram em solo brasileiro.

8ª Edição da Comemoração do Dia Nacional do Imigrante Italiano

Data: 16 de fevereiro de 2025

Horário: 11 horas

Local: Catedral Metropolitana de Vitória

Contato: (27) 99925-9029 – Presidente Comunità/ES

Sobre a Comunità-ES:

A Comunità-ES é uma organização que visa promover a cultura italiana e a integração entre as colônias italianas do Espírito Santo. Ela também apoia outras etnias que por ventura solicitarem sua colaboração.