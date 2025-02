ES impulsiona cafeicultura sustentável com apoio técnico

Os cafeicultores do Espírito Santo agora contam com um importante aliado para tornar suas propriedades mais sustentáveis. O Governo do Estado, por meio do projeto Cafeicultura Sustentável, está oferecendo apoio técnico para auxiliar os produtores a se adequarem aos padrões socioeconômicos e ambientais exigidos pelo mercado. A iniciativa, que mobiliza 120 técnicos do Incaper, já cadastrou 1.600 produtores em menos de um ano.

