ES: Polícia Civil prende em flagrante suspeito de violência doméstica

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Marechal Floriano, prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (21), um homem de 25 anos suspeito de violência doméstica contra sua companheira, uma mulher de 42 anos. A ação foi desencadeada após a vítima enviar mensagens de socorro ao delegado responsável pela unidade.

Por volta das 7h, antes de sair para o trabalho, o delegado Luciano Carlos, titular da Delegacia de Polícia (DP) de Marechal Floriano, recebeu mensagens da vítima relatando que havia sido agredida na noite anterior e que o suspeito acabara de sair de casa para trabalhar. Diante da gravidade da denúncia, o delegado, acompanhado de um policial civil, deslocou-se imediatamente até a residência da mulher, onde a encontrou abalada, chorando e com marcas evidentes de agressões pelo corpo.

“A vítima relatou que convivia com o agressor há quatro anos e que os episódios de violência eram recorrentes. Segundo seu depoimento, as agressões começaram há cerca de três anos, com tapas no rosto e ameaças, principalmente quando o casal discutia por dificuldades financeiras. Ao longo do tempo, o suspeito tornou-se cada vez mais violento, chegando a forçá-la a manter relações sexuais sob ameaça de morte. A mulher ainda revelou que, mesmo após uma prisão anterior dele por agressões contra ela, acabou reatando o relacionamento por medo de represálias”, explicou o delegado.

Após prestar o primeiro atendimento à vítima e encaminhá-la para exames de corpo de delito, a equipe da Polícia Civil foi até o local de trabalho do suspeito e efetuou sua prisão em flagrante. Na delegacia, ele foi autuado pelos crimes de lesão corporal contra mulher, ameaça e violência psicológica, sendo posteriormente encaminhado ao sistema prisional de Viana, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Além das medidas criminais, a PCES acionou a assistência social do município para oferecer apoio psicológico à vítima, reforçando o compromisso da instituição no combate à violência doméstica e na proteção das mulheres em situação de vulnerabilidade.

