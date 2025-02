ES: suspeito de roubar carga de cigarros avaliada em R$ 100 mil é preso

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia Especializada de Crimes Contra o Transporte de Cargas (DECCTC) do Departamento Especializado em Investigações Criminais (Deic), prendeu em flagrante um homem de 21 anos, identificado como suspeito de ser autor do roubo de uma carga de cigarros avaliada em, aproximadamente, R$ 100.000,00, ocorrido na manhã da última quinta-feira (06), nas proximidades da Rodoviária de Vitória. A ação foi realizada no bairro Tucum, em Cariacica.

A vítima, de 57 anos, foi abordada quando seguia em direção ao contorno, logo após fazer uma entrega na Rodoviária de Vitória. Dois indivíduos, um deles armado, assumiram a direção do veículo e prosseguiram para um local ermo no município de Cariacica, onde roubaram a carga e abandonaram a vítima.

Imediatamente, as equipes iniciaram diligências e, horas após o cometimento do crime, localizaram e prenderam o suspeito no momento em que ele buscava uma parte da carga roubada, que havia sido escondida em um matagal na região de Tucum, em Cariacica.

O suspeito identificado é alvo de investigação de outras unidades e teria vindo para o Espírito Santo após a PCES tentar a captura dele no Complexo da Maré, no Estado do Rio de Janeiro. As investigações continuam na tentativa de localizar os outros dois indivíduos que participaram do crime e recuperar a totalidade da carga roubada.