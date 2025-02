Escolas do Sul do ES recebem reforço de segurança da Polícia Militar

Escolas das cidades de Atílio Vivácqua, Apiacá, Mimoso do Sul e Muqui receberam um reforço na segurança para os alunos e funcionários.

A intenção é garantir um ambiente seguro, saudável e inclusivo através de ações integradas de prevenção. Além disso, também estão sendo feitas promoções de atenção à saúde física, mental e socio mental.

“Acreditamos que um ambiente escolar de interação ampla da Polícia Militar, homens e mulheres totalmente capacitados, com professores, alunos, familiares e a comunidade irá garantir maior segurança para todos trazendo tranquilidade para que nossos jovens foquem apenas no estudo e tenham um grande futuro”, destaca o sargento Andrade.

De acordo com os militares, a preocupação com a segurança da comunidade escolar é uma prioridade para a 15ª Cia Ind, consolidada pela estratégia preventiva da Rede de Segurança Escolar.

O foco da Polícia Militar são os atendimentos aos alunos, professores, funcionários da escola e pais.

Com o início do período letivo de 2025 nas redes estadual e municipal de ensino, a 15ª Cia Ind retoma o planejamento e a execução dessas ações preventivas, que vão cobrir os dias letivos do ano, garantindo a proteção de centenas de alunos, profissionais da educação e suas famílias.

