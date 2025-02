Espanyol x Real Madrid ao vivo: onde assistir e escalações

Neste sábado (1°), às 17h (horário de Brasília), Espanyol e Real Madrid se enfrentam, em confronto válido pela 22ª rodada da La Liga. Porém, onde assistir Espanyol x Real Madrid ao vivo?

A partida, que será realizada no RCDE Stadium, na Espanha, contará com transmissão exclusiva do serviço de streaming da Disney+.

Como chegam as equipes?

O Espanyol chega para o confronto após vencer o CE Sabadell por 1 a 0, pelas quartas de final da Copa da Catalunha. Atualmente, na La Liga, o clube ocupa a 18ª colocação, com 20 pontos conquistados.

Já o Real Madrid, também vem de vitória, sobre o Stade Brestois, por 3 a 0, em confronto válido pela última rodada da primeira fase da nova Champions League. No momento, os merengues ocupam a 1ª colocação da La Liga, com 49 pontos conquistados.

Prováveis escalações

Espanyol: Garcia; El Hilali, Kumbulla, Cabrera e Serrano; Carreras, Král, Lozano e Tejero; Fernández e Puado.

Real Madrid: Courtois; Vázquez, Raúl, Rüdiger e Mendy; Ceballos, Valverde e Bellingham; Rodrygo, Mbappé e Vinicius Jr.

Ficha técnica de Espanyol x Real Madrid

Data: 1° de janeiro (sábado)

1° de janeiro (sábado) Hora: 17h (horário de Brasília)

17h (horário de Brasília) Local: RCDE Stadium, na Espanha

RCDE Stadium, na Espanha Onde assistir: Disney+ (streaming)