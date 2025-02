“Eu estou preparado para ser deputado”, diz Peter Costa

Em entrevista ao portal AQUINOTICIAS.COM na tarde de sexta-feira (7), o prefeito reeleito no município de Mimoso do Sul, Peter Costa (Republicanos), fez um balanço de seus 30 dias à frente de seu segundo mandato como chefe do Executivo municipal.

Corrida eleitoral

O cirurgião dentista de profissão, que também já atuou como vereador, disse estar preparado para ser candidato a deputado estadual, caso seja o melhor para Mimoso do Sul e região.

“Todo mundo sabe que eu tenho um sonho de ser deputado. Nunca escondi isso, as pessoas sabem. Eu acho que, se um dia eu virar deputado, o Sul do Estado será muito mais agraciado, pois nós precisamos de mais representantes sempre, mesmo que já tenhamos, quanto mais, melhor. Os municípios serão beneficiados por emendas e recursos, o que precisamos. Não vou dizer que sou e nem que não sou. Vou trabalhar de mais esse ano, quando chegar dezembro e janeiro, irei conversar com minha família, com os vereadores e com meu vice-prefeito. Se for para o bem da nossa cidade e da nossa região, eu estou preparado para disputar a eleição para deputado estadual”, destacou Peter.

Apoio a Casagrande

O prefeito que está filiado aos Republicanos, de Erick Musso, atual secretário de Governo do prefeito da capital Vitória, Lorenzo Pazolini, pretenso candidato ao governo do Estado, afirmou que possui uma amizade com Erick, que também preside a sigla no Espírito Santo, e com Pazolini, mas isso, segundo Peter, não irá interferir no apoio incondicional ao candidato indicado pelo governador Renato Casagrande (PSB) ao Palácio Anchieta, seu vice, Ricardo Ferraço (MDB), o qual destacou ter uma amizade de longas datas. Porém, caso o candidato não seja Ricardo, Peter sinalizou que irá estudar seu apoio.

“Não sei se serão todas as indicações de Casagrande que eu estarei junto, mas Ricardo Ferraço, que é uma pessoa muito ligada à minha família, é uma pessoa que me ajuda de mais. Ele sabe que pode contar comigo, se ele for encarar esse desafio, eu estarei com ele. Perdendo ou ganhando, eu estou com Ricardo Ferraço para governo se ele for o candidato de Casagrande. Se for outro candidato, eu vou analisar esse peso que eu tenho com os Republicanos”, destacou o prefeito.

Caso Peter Costa realmente venha disputar uma vaga na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, em 2026, seu vice, Paulinho, filiado ao PSB, deverá assumir a Prefeitura.

