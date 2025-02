Evento de Carnaval inclusivo acontece em Cachoeiro no sábado (22)

No sábado (22), a Agência de Desenvolvimento e Inovação Sociocultural (ADECULT) promoverá o evento “Nós Somos da Folia”, que acontecerá na quadra do bairro Paraíso.

A ação, prevista para ocorrer das 8h às 12h, contará com uma programação especial voltada para crianças. Entre as atividades, haverá oficinas de adereços de Carnaval, desenho artístico, desfile, pintura facial e muitas brincadeiras. Além disso, a iniciativa conta com o apoio do Centro de Apoio às Crianças Especiais com Doenças Raras, reforçando seu compromisso com a inclusão.

Segundo a organização, o evento tem como objetivo proporcionar um espaço onde os pequenos possam expressar sua criatividade de forma livre e divertida. Mais do que isso, as crianças terão a oportunidade de participar de um desfile para exibir suas criações, tornando a experiência ainda mais especial.

Por outro lado, a iniciativa também busca destacar a importância do Carnaval como uma das manifestações culturais mais marcantes do Brasil. Dessa forma, a festividade se consolida como uma poderosa ferramenta de integração social e promoção da alegria para todos.

Inscrições

Para organizar melhor o evento, haverá inscrições para participar das oficinais disponibilizadas. Os cadastros serão gratuitos e podem ser realizados no dia do evento, por ordem de chegada.

Programação completa

8h30 – “Hora de sorrir”: Brincadeiras e gincanas

9h – “Arte Carnavalesca”: Oficina de adereços de carnaval – 30 vagas

10h – “Eu, artista”: Oficina de desenho com Zé Ilustra – 30 vagas

11h – “Luz na passarela”: Desfile Infantil – Livre

11h30 – “Brincadeira de Criança”: Pintura facial – Livre

12h30 – Encerramento