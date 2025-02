Ex-jogador capixaba é homenageado em jogo do Vasco no ES; veja o vídeo

Além da sensação de ver o Vasco da Gama jogando de perto, os torcedores do Espírito Santo tiveram a chance de presenciar uma bela homenagem para Geovani Silva, capixaba e ídolo da cruzmaltino. A homenagem aconteceu antes da partida contra o Volta Redonda, realizada no Estádio Kleber Andrade neste sábado, às 16h30.

Mesmo que o resultado não tenho sido o esperado pelo torcedor, já que o Vasco acabou empatando por 2 a 2 com o Volta Redonda, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Carioca, a iniciativa do clube em realizar uma bela homenagem ainda em vida para o ídolo capixaba foi de se admirar e emocionar até os rivais do cruzmaltino. Prova disso, é o Geovani, que relatou o quanto ficou comovido com a homenagem.

“Obrigado a Deus por tudo e a vocês por esse momento! Levantei, cheguei até aqui e seguirei com esse carinho que nos fortalece para continuar a cada dia! Gratidão a essa torcida e ao Vasco da Gama. Nunca vão entender esse Amor!”, ressaltou o atleta, em seu Instagram.

A placa, homenageando o atleta, foi entregue por Pedrinho, presidente do Vasco da Gama. “Geovani é um patrimônio para todos nós, é o famoso Pequeno Príncipe. Na minha infância eu tive a oportunidade de chegar nos treinos e ver o profissional treinando ali. Geovani estava no campo e, quando eu subo para o profissional, ainda pego um pouco do Geovani no campo, no vestiário. A humildade dele é absurda! É um ídolo. Um dos maiores camisas número 8 que nós tivemos e conhecido como Pequeno Príncipe, de forma muito merecida”, finalizou.

Confira o vídeo: