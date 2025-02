Ex-policial militar suspeito de extorsão é preso no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Guarapari, deflagrou uma operação policial na tarde de terça-feira (28), na Praia do Morro, em Guarapari, que resultou na prisão em flagrante de um ex-policial militar de 56 anos suspeito de se passar por policial civil para extorquir suas vítimas.

Ação em conjunta

A ação também contou com apoio de policiais civis da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) e da Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc), ambas de Guarapari.

Segundo levantamentos, o suspeito estava em frente a um edifício localizado na Praia do Morro, em Guarapari, para cobrar uma suposta dívida decorrente de uma transação comercial de veículo no município de Aracruz. Ele tentou entrar no prédio da vítima, mas foi barrado pelo porteiro.

Pratica de extorsões

O homem de 56 anos é investigado por se passar por policial civil para praticar extorsões. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de extorsão no município de Pedro Canário. O suspeito já integrou a Polícia Militar, mas foi desligado da corporação.

O indivíduo de 56 anos e outro de 31 anos, que estava com ele para cobrar a suposta dívida, assinaram um Termo Circunstanciado (TC) pelo crime de exercício arbitrário das próprias razões, previsto no artigo 345 do Código Penal, e pela contravenção penal de falsa identidade, conforme o artigo 45 da Lei de Contravenções Penais. O indivíduo de 31 anos responderá em liberdade. Já o de 56 anos, por conta do mandado de prisão que constava em seu desfavor, foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).