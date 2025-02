Ex-prefeito de Colatina assume secretaria do governo Casagrande

O ex-prefeito de Colatina, Guerino Balestrassi (MDB) vai assumir, nos próximos dias, a Secretaria de Estado de Recuperação do Rio Doce. Ele entra no lugar de Ricardo Iannotti. A mudança foi anunciada pelo governador Renato Casagrande (PSB) em suas redes sociais, na última terça-feira (4).

“A Secretaria de Estado de Recuperação do Rio Doce terá uma mudança nos próximos dias. O ex-prefeito de Colatina, Guerino Balestrassi, assumirá o comando. Agradeço a Ricardo Iannotti pelo papel fundamental na construção do acordo de Mariana. Ele seguirá contribuindo com nosso governo, na secretaria”, escreveu Casagrande.

A mudança no comando de postos do primeiro escalão se une a outras duas: a da pasta de Turismo, antes encabeçada pelo jornalista Philipe Lemos e agora com o ex-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho, e a do ex-prefeito da Serra, Sergio Vidigal (PDT), que foi anunciado, em 20 de janeiro, como secretário de Estado de Desenvolvimento (Sedes), cargo que era do vice-governador Ricardo Ferraço (MDB).