Excelência na saúde: Heci forma novas turmas de residentes

O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI) formou, na última quinta-feira (20), novas turmas de Residência Médica e Multiprofissional.

O evento, que ocorreu no Jaraguá Tênis Clube, reuniu formandos, familiares, amigos e lideranças para uma noite de verdadeiras conquistas.

O HECI aproveitou o evento para reforçar seu compromisso com a formação de profissionais humanizados, éticos e que valorizam a vida.

O hospital parabeniza os formandos!

Leia também: Idosa é encontrada morta no rio Itapemirim em Cachoeiro

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui