Idosa é encontrada morta no rio Itapemirim em Cachoeiro

Uma idosa de 66 anos foi encontrada sem vida no rio Itapemirim, na localidade de Coutinho, na manhã desta segunda-feira (24).

De acordo com informações da Polícia Civil, a perícia foi acionada para atender à ocorrência de afogamento com vítima fatal.

O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim.

O caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que aguarda o resultado dos exames para determinar se haverá instauração de inquérito, caso seja constatada morte violenta.

Leia também: Avô beija a boca do neto e mata genro em Brejetuba; entenda

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui